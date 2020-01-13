Эксперты назвали возможные меры НАТО в ответ на размещение ракет России

США могут скрывать под обычными вооружениями новые крылатые и баллистические ракеты средней дальности, заявил в разговоре с РБК эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

Такое предположение он выдвинул, комментируя планы НАТО разработать «ответные меры» на решение России развернуть «Искандеры» с новой ракетой 9M729. О том, что НАТО разработает ответ, Столтенберг заявил ранее 13 января.

Стефанович отметил, что в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга ничего не говорилось про новые крылатые и баллистические ракеты, несмотря на то, что они активно разрабатываются в США. По его словам, это может свидетельствовать о том, что под обычными, неядерными, вооружениями Вашингтон подразумевает именно их и размещать в Европе ядерное оружие альянс пока не планирует.

По словам эксперта, примером такого оружия может служить оперативно-тактическая ракета, создаваемая в рамках проекта Precision Strike Missile, разработанная на замену комплексу ATACMS. Дальность полета этой ракеты, вероятно, будет превышать 500 км, считает эксперт.