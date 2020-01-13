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Эксперты назвали возможные меры НАТО в ответ на размещение ракет России

США могут скрывать под обычными вооружениями новые крылатые и баллистические ракеты средней дальности, заявил в разговоре с РБК эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

Такое предположение он выдвинул, комментируя планы НАТО разработать «ответные меры» на решение России развернуть «Искандеры» с новой ракетой 9M729. О том, что НАТО разработает ответ, Столтенберг заявил ранее 13 января.

Стефанович отметил, что в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга ничего не говорилось про новые крылатые и баллистические ракеты, несмотря на то, что они активно разрабатываются в США. По его словам, это может свидетельствовать о том, что под обычными, неядерными, вооружениями Вашингтон подразумевает именно их и размещать в Европе ядерное оружие альянс пока не планирует.

По словам эксперта, примером такого оружия может служить оперативно-тактическая ракета, создаваемая в рамках проекта Precision Strike Missile, разработанная на замену комплексу ATACMS. Дальность полета этой ракеты, вероятно, будет превышать 500 км, считает эксперт.

В НАТО анонсировали ответ на развертывание российских «Искандеров»
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Кроме того, НАТО предложит наращивать интенсивность боевого патрулирования авиации альянса вдоль российских границ, так как самолеты альянса способны применять ракеты большой дальности, считает эксперт. По словам Стефановича, можно ожидать, что Вашингтон сформирует арсенал авиационных средств поражения в Европе, а затем будет экспортировать их союзникам по НАТО.

Как выглядит не устроившая США крылатая ракета 9М729
Фотогалерея 

Однако, по его словам, у России есть чем ответить альянсу. «Сухопутные гиперзвуковой «Циркон» и крылатый «Калибр» станут для НАТО куда большей проблемой, чем «виртуальная» 9M729, равно как и появление наследников «Першингов» и «Грифонов» в Европе заставят резко менять приоритеты военного строительства в России», — заявил эксперт.

С тем, что НАТО не будет разворачивать в Европе ядерные вооружения, согласен и главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, генерал Владимир Дворкин. По его словам, они могут разместить у границ России комплексы наземного базирования, оснащенные ракетами «Томагавк». В разговоре с РБК эксперт также отметил, что альянс вряд ли будет усиливать сухопутную группу войск или военно-морской флот.

Днем 13 января Столтенберг заявил, что в 2020 году НАТО планирует отреагировать на размещение Россией комплексов «Искандер» с новой ракетой 9M729. Запад считает, что она нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соглашение прекратило действовать 2 августа прошлого года.

Теги: НАТО, ракеты, новости РБК
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