Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 произвел экстренную посадку на Таймыре, на его борту находились более 17 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

«Причина [аварийной посадки] уточняется. Нет ни пострадавших, ни погибших», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе МЧС также сообщили, что людьми, которые были на борту Ми-8, направился спасательный вертолет.

В конце декабря вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае. Он попал в снежный вихрь вскоре после взлета и завалился набок. У вертолета повреждены хвостовая балка и несущий винт.

Материал дополняется