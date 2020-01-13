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Политика ,  
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Кремль опубликовал архивное видео с танцами Путина и Буша-младшего

В рамках проекта «Путин. 20 лет» Кремль опубликовал архивное видео с танцами президента России Владимира Путина и бывшего президента США Джорджа Буша — младшего.

Видео сняли во время встречи глав государств в Сочи, которая прошла 5-го и 6 апреля 2008 года. В Кремле эту встречу назвали «прощальным визитом», так как она стала последней для Путина и Буша-младшего в ранге президентов.

На видео засняли, как Путин танцует в хороводе на сцене, а Буш-младший — перед сценой с одной из участниц танцевального коллектива. После окончания танцев лидеры поклонились вместе с остальными участниками и вернулись за стол. Там Буша-младшего ожидала его супруга Лора.

Видео: kremlin.ru

В конце декабря 2019 года в Кремле сообщили о публикации альбома «Путин. 20 лет». Он включает в себя архивные фотографии и видео, которые снимали с того момента, как Путин стал президентом России в 2008 году.

Теги: Владимир Путин, Джордж Буш-младший, танцы, Сочи
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Кремль опубликовал архивные фото и видео с Путиным
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