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Кремль опубликовал архивные фото и видео с Путиным
В альбом попали наиболее яркие и интересные события за последние 20 лет нахождения Путина во главе руководства страной. Некоторые материалы публикуются впервые
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Пресс-служба Кремля сообщила о публикации альбома «Путин. 20 лет», состоящего из архивных фотографий и видеозаписей, сделанных с момента начала руководства страной Владимиром Путиным.

«В него вошли избранные моменты последних двух десятилетий, связанные с работой Владимира Путина президентом и главой правительства, — начиная с 31 декабря 1999 года, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства», — говорится в сообщении.

В альбоме, как указали в пресс-службе, собраны наиболее яркие и интересные события прошлых лет, которые попали в объективы фото- и видеокамер. При этом это не хроника и не «летопись», уточняется в сообщении. «Часть из них хорошо известна, часть наверняка уже забылась, а некоторые публикуются впервые», — отмечается в сообщении.

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Пока в разделе доступны материалы, отснятые в период с 2000 по 2004 год. В первую часть проекта попали более 600 фотографий и 100 видеороликов. «Если смотреть все подряд, не пролистывая страницы, это займет около 2,5 часа», — указывают авторы. Материалы за другие периоды работы Путина будут опубликованы в ближайшие недели.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал публикацию альбома днем 30 декабря. «Сегодня в 18:00 мск откроется доступ на большом президентском сайте, это будет подразделение «Путин. 20 лет», — сообщил он.

Песков рассказал, что в нем, в частности, появятся кадры первого новогоднего обращения Путина, отмечания Дня Военно-морского флота (ВМФ) совместно с президентом Украины Леонидом Кучмой в Севастополе, переговоров на итальянской военно-морской базе Пратика ди Маре. «<...> видео о том, как Путин в Сочи усаживал за стол переговоров руководство Грузии и Абхазии, как налаживалась жизнь в Чечне», — отметил Песков.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, фотоальбом, архив
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