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Посольство Украины упрекнуло Daily Mail за упоминание российского Крыма

Посольство Украины в Великобритании потребовало от газеты Daily Mail изменить принадлежность Крыма в материале, посвященном лунному затмению.

«Весь мир знает, что Крым — это Украина. К сожалению, Daily Mail до сих пор не знает», — написали в дипмиссии.

Речь идет о материале про лунное затмение и первое в текущем году полнолуние, в котором издание опубликовало фотографии из разных частей света. О названии Крыма российским в публикации сообщили пользователи в Facebook. На опубликованном скриншоте видно, что под иллюстрацией была подпись «Небесный феномен, запечатленный над деревней Клиновка, в Симферопольском районе в Крыму, в России». Сейчас под фото из Крыма упоминания о России нет.

РБК направил запрос в пресс-службу Daily Mail.

Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
Политика

В начале января украинское посольство возмутилось публикацией британского журнала Good Housekeeping, в которой Крым назвали российским. В посольстве отметили, что территория находится под военной оккупацией, и попросили не вводить читателей в заблуждение. В статье журнала речь шла о самых привлекательных туристических маршрутах России в 2020 году.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Киев расценил этот шаг как аннексию. В Москве настаивают, что жители полуострова сделали свой выбор в ходе голосования, и считают вопрос принадлежности Крыма исторически закрытым.

Теги: Крым, Украина, посольство, новости РБК
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