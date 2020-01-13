Посольство Украины упрекнуло Daily Mail за упоминание российского Крыма

Посольство Украины в Великобритании потребовало от газеты Daily Mail изменить принадлежность Крыма в материале, посвященном лунному затмению.

«Весь мир знает, что Крым — это Украина. К сожалению, Daily Mail до сих пор не знает», — написали в дипмиссии.

Речь идет о материале про лунное затмение и первое в текущем году полнолуние, в котором издание опубликовало фотографии из разных частей света. О названии Крыма российским в публикации сообщили пользователи в Facebook. На опубликованном скриншоте видно, что под иллюстрацией была подпись «Небесный феномен, запечатленный над деревней Клиновка, в Симферопольском районе в Крыму, в России». Сейчас под фото из Крыма упоминания о России нет.

РБК направил запрос в пресс-службу Daily Mail.