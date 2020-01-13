Медведев пошутил о конце новогодних праздников фразой Чехова

Премьер-министр Дмитрий Медведев на церемонии вручения премий в области СМИ процитировал высказывание писателя Антона Чехова по поводу окончания длинных новогодних праздников, передает ТАСС.

Медведев напомнил, что 13 января новогодние праздники завершаются, и посоветовал вспоминать высказывания классиков русской литературы, например Чехова. После этого премьер-министр процитировал слова писателя о том, что Новый год — «такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже».

Чехов утверждал, что при встрече Нового года нужно не радоваться, а страдать, так как человек становится старше, ближе к смерти и беднее, напомнил Медведев.

«На этой оптимистической ноте я хотел бы вам пожелать веселого старого Нового года», — заявил премьер.