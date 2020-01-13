Адвокат заявил о признании процесса против экс-главы Пакистана незаконным

Верховный суд в Лахоре постановил, что создание специального суда, заочно приговорившего к смертной казни экс-президента страны Первеза Мушаррафа по делу о госизмене, было неконституционным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката бывшего главы государства Азара Сиддика.

«Верховный суд Лахора аннулировал решение о Первезе Мушаррафе», — сообщил Сиддик.

Сторона защиты уточнила Bloomberg, что коллегия из трех судей Верховного суда во главе с Сайедом Мазахаром Али Акбаром Накви постановила, что судебное разбирательство в отношении экс-главы Пакистана не было подготовлено в соответствии с законодательством.

«Формирование специального суда для рассмотрения дела против Мушаррафа было сделано без одобрения правительства», — заявил генеральный прокурор Иштьяк А.Хан, передает издание Dawn.