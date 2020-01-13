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Адвокат заявил о признании процесса против экс-главы Пакистана незаконным

Верховный суд в Лахоре постановил, что создание специального суда, заочно приговорившего к смертной казни экс-президента страны Первеза Мушаррафа по делу о госизмене, было неконституционным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката бывшего главы государства Азара Сиддика.

«Верховный суд Лахора аннулировал решение о Первезе Мушаррафе», — сообщил Сиддик.

Сторона защиты уточнила Bloomberg, что коллегия из трех судей Верховного суда во главе с Сайедом Мазахаром Али Акбаром Накви постановила, что судебное разбирательство в отношении экс-главы Пакистана не было подготовлено в соответствии с законодательством.

«Формирование специального суда для рассмотрения дела против Мушаррафа было сделано без одобрения правительства», — заявил генеральный прокурор Иштьяк А.Хан, передает издание Dawn.

Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Политика

Суд также постановил, что измененная ст. 6 Конституции, по которой Мушарраф был признан виновным, не могла быть применена, поскольку поправки в статью были внесены в 2010 году, а дело против экс-президента касалось событий, происходивших до этого, отмечает GEO TV.

По данным Reuters, это постановление ставит под сомнение и законность смертного приговора Мушаррафу.

О том, что специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по обвинению в государственной измене, стало известно в декабре прошлого года.

В Пакистане произошло покушение на экс-президента Мушаррафа
Общество

Первез Мушарраф пришел к власти в результате госпереворота в 1999 году. Он занимал пост главы государства с 2001 по 2008 год.

Когда в 2007 году суд готовил к рассмотрению дело о легитимности его переизбрания, Мушарраф ввел в стране режим чрезвычайного положения, приостановил действие Конституции и арестовал судей Верховного суда. Он объяснил это угрозой со стороны экстремистов, однако позднее это решение стало основанием для обвинения его в измене родине.

Сейчас Мушарраф проживает в Дубае.

Теги: Пакистан, смертный приговор, бывший президент, судебный процесс
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