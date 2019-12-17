Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Сторона обвинения считает, что Мушарраф совершил госизмену, введя в Пакистане чрезвычайное положение в 2007 году перед тем, как суд успел оценить легитимность его переизбрания

Первез Мушарраф (Фото: Kamran Jebreili / AP)

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.

Мушарраф пришел к власти в результате государственного переворота в 1999 году, он был президентом с июня 2001-го по август 2008 года.

В 2007 году, в ходе подготовки судом к рассмотрению вопроса о легитимности переизбрания Мушаррафа на пост главы государства, президент ввел в стране чрезвычайное положение, приостановил действие Конституции и арестовал судей Верховного суда, объяснив свои действия угрозой со стороны экстремистов. Впоследствии это решение президента стало основанием для дела о госизмене.

Мушарраф сложил с себя полномочия президента в августе 2008 года на фоне угрозы импичмента, отказа в поддержке со стороны стран Запада и национальной армии.