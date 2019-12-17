Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 62,77 (+0,21) Quote, 16 дек, 12:17
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 69,94 (+0,08) Quote, 16 дек, 12:17
Объем выдачи кредиток упал на треть после лимита на долговую нагрузку Экономика, 12:31 4 причины купить квартиру со скидкой Партнерский материал, 12:31 Российский велогонщик допустил смену гражданства из-за санкций WADA Спорт, 12:25 СК начал проверку после эвакуации школьников в ЯНАО на улицу без одежды Общество, 12:21 Цифровое вето: как новый запрет российского ЦБ повлияет на курс Bitcoin Крипто, 12:21 Размер субсидий автопроизводителям привяжут к уровню локализации Экономика, 12:12 Базовый набор вещей для автопутешествий. Инструкция РБК и Subaru, 12:01 Задайте вопрос Ольге Васильевой. Прямой эфир Общество, 12:00 Полицейского в Татарстане арестовали за использование рабского труда отца Общество, 11:56 Банкет на полмиллиона: какую еду заказывают в офисы российские компании Pro, 11:53 Медики сообщили о состоянии детей из дома под Гатчиной Общество, 11:49 СК предъявил обвинения по делу о взрыве газа в доме под Белгородом Общество, 11:44 Полиция сообщила результаты обыска в доме с арсеналом оружия под Гатчиной Общество, 11:36 Сериальный убийца или прожигатель фейерверков: кто вы на Новый год. Тест РБК и Huawei, 11:32
Политика ,  
0 
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Сторона обвинения считает, что Мушарраф совершил госизмену, введя в Пакистане чрезвычайное положение в 2007 году перед тем, как суд успел оценить легитимность его переизбрания
Первез Мушарраф (Фото: Kamran Jebreili / AP)

Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.

Мушарраф пришел к власти в результате государственного переворота в 1999 году, он был президентом с июня 2001-го по август 2008 года.

В 2007 году, в ходе подготовки судом к рассмотрению вопроса о легитимности переизбрания Мушаррафа на пост главы государства, президент ввел в стране чрезвычайное положение, приостановил действие Конституции и арестовал судей Верховного суда, объяснив свои действия угрозой со стороны экстремистов. Впоследствии это решение президента стало основанием для дела о госизмене.

Мушарраф сложил с себя полномочия президента в августе 2008 года на фоне угрозы импичмента, отказа в поддержке со стороны стран Запада и национальной армии.

В Пакистане произошло покушение на экс-президента Мушаррафа
Общество

В 2009 году против него возбудили дело из-за незаконного смещения судей, а в 2011 году суд выдал ордер на арест бывшего президента по делу об убийстве премьер-министра Беназир Бхутто, погибшей в результате теракта в декабре 2007 года.

После ухода с поста президента Мушарраф жил в Объединенных Арабских Эмиратах и Великобритании. В 2013 году он вернулся в Пакистан для участия в парламентских выборах, однако был дисквалифицирован. В том же году его поместили под домашний арест, позже разрешив выезжать за рубеж для лечения.

В марте 2016 году Мушарраф уехал из Пакистана в ОАЭ и с тех пор не возвращался на родину, отмечает Al-Jazeera.

Отстранить нельзя помиловать: что было с президентами после потери власти
Фотогалерея 

Автор: Константин Нагаев
Теги: Пакистан, смертная казнь
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Бывшего премьер-министра Пакистана арестовали по делу о коррупции
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter