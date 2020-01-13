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В Челябинске начали проверку после вспышки кишечной инфекции в детсаду

В Челябинской области следователи начали проверку информации о поступлении воспитанников детского сада из Калининского района в больницу с признаками заболевания. Об этом говорится в сообщении областного СУСК России.

Накануне, 12 января, управление Роспотребнадзора сообщило о случаях заболевания острой кишечной инфекцией детей, посещающих детский сад № 444 в Калининском районе Челябинска.

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Специалисты организовали противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекцию помещений дошкольного учреждения, выявление больных, наблюдение за контактными, замену бригады работников пищеблока.

Следственные органы в свою очередь начали доследственную проверку, в ходе которой установят обстоятельства заболевания и точное число детей, поступивших в больницы. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.

РБК направил запрос в центральный аппарат Роспотребнадзора.

Теги: Челябинская область, детский сад, кишечная инфекция, новости РБК
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