В Челябинске начали проверку после вспышки кишечной инфекции в детсаду

В Челябинской области следователи начали проверку информации о поступлении воспитанников детского сада из Калининского района в больницу с признаками заболевания. Об этом говорится в сообщении областного СУСК России.

Накануне, 12 января, управление Роспотребнадзора сообщило о случаях заболевания острой кишечной инфекцией детей, посещающих детский сад № 444 в Калининском районе Челябинска.

Специалисты организовали противоэпидемические мероприятия, в том числе дезинфекцию помещений дошкольного учреждения, выявление больных, наблюдение за контактными, замену бригады работников пищеблока.

Следственные органы в свою очередь начали доследственную проверку, в ходе которой установят обстоятельства заболевания и точное число детей, поступивших в больницы. По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение.