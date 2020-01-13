Минобороны подняло по тревоге более 4,5 тыс. военных в Подмосковье

В Подмосковье более 4,5 тыс. военнослужащих подняли по тревоге, чтобы проверить их боеготовность, говорится в сообщении Минобороны.

Речь идет о военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО). Им выдали оружие, в строй также ввели технику, которая находилась на временном хранении.

Затем военнослужащие вернулись в исходный пункт на железнодорожную станцию, где выполнили нормативы по погрузке техники на эшелоны. За восемь часов им удалось полностью загрузить два эшелона, в которые вошли боевые машины пехоты БМП-2, дивизионные самоходные гаубицы Мста-С, инженерные машины разграждения ИМР-3М и бронетранспортеры БТР-80. Всего в проверке боеготовности участвовало около 1 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, проверкой руководил командующий гвардейской танковой армией ЗВО генерал-майор Сергей Кисель.

Спецкомиссия Минобороны в октябре 2019 года для проверки боеготовности подняла по тревоге 3 тыс. военнослужащих на Дальнем Востоке. Тогда в мероприятиях участвовали 20 подразделений и одно ракетное соединение в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области.