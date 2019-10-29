Минобороны подняло по тревоге 3 тыс. военнослужащих на Дальнем Востоке

Спецкомиссия Минобороны подняла по тревоге подразделения в Восточном военном округе (ВВО), чтобы проверить их боеготовность. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на заявление ВВО.

Речь идет о 20 подразделениях и одном ракетном соединении в Хабаровском крае, Амурской области, Еврейской автономной области. В ходе проверки они будут бороться за присвоение почетного наименования «Ударное». Всего в мероприятиях будут участвовать более 3 тыс. военнослужащих, а также 400 единиц техники.

При оценке итогов развертывания комиссия будет ориентироваться на 15 показателей, включая боевую подготовку и состояние техники.

Согласно сообщению ВВО, военные будут выполнять задачи на новой технике, недавно поступившей на вооружение. Так, навыки стрельбы они будут отрабатывать на танках Т-80БВ и Т-72Б3 и боевых машинах пехоты БМП-2. Кроме того, в проверке будут участвовать станции радиоэлектронного подавления «Борисоглебск-2», специальные машины РХБЗ и другая техника.