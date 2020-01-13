Рейс в Москву задержали в Челябинске из-за неисправности самолета

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности, сообщили в пресс-службе аэропорта Курчатов, передает портал 74.RU.

89 пассажиров рейса SU 1533, которые должны были вылететь в 7:55 (5:55 мск), отправят в Москву более поздним рейсом в 12:45 (10:45 мск). На место также прибудут техники «Аэрофлота», которые выяснят причину и устранят неисправность, сообщили в аэропорту.

По данным с сайта «Аэрофлота», рейс SU 1533 в Москву выполняет Sukhoi Superjet 100, однако авиакомпания заменила его на Airbus A320 — именно из-за его неисправности рейс не смог вылететь в Москву, сообщили порталу в пресс-службе челябинского аэропорта.

В декабре из Челябинска в Москву не смог вылететь Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота». Как сообщили в аэропорту, причиной тогда стали проблемы с двигателем самолета.