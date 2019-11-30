Вооруженный мужчина взял в заложники семь человек в баре Рио-де-Жанейро

Вооруженный мужчина взял в заложники семь человек в баре Рио-де-Жанейро

Неизвестный совершил вооруженное нападение на бар в центре Рио-де-Жанейро и захватил в заложники семь человек. Об этом сообщает местный новостной портал G1 со ссылкой на представителя полиции.

Инцидент произошел около 15:00 по местному времени в районе Руа-ду-Резенда. Нападавший имел при себе огнестрельное оружие и бутылку с зажигательной смесью. Впоследствии трое заложников были отпущены. Последней, кого освободил нападавший, была 64-летняя женщина, которая является владельцем.

В настоящее время сотрудники полиции ведут переговоры с захватчиком.

Ранее в июне 35-летний заключенный французской тюрьмы Конде-сюр-Сарт в департаменте Орн взял в заложники стажера и надзирателя. Отмечалось, что у захватчика, отбывающего наказание за убийство и изнасилование, были выявлены психиатрические расстройства.