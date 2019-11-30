Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
Вооруженный мужчина взял в заложники семь человек в баре Рио-де-Жанейро Общество, 01:39 Александр Емельяненко победил штангиста Кокляева нокаутом в первом раунде Спорт, 01:39 «Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд Политика, 01:12 Слуцкий подал в отставку после пятого подряд поражения «Витесса» Спорт, 01:01 Адвокат посольства Швейцарии ответил на обвинения посла в домогательствах Общество, 00:58 СК начал проверку после столкновения тягача с самолетом в Воронеже Общество, 00:41 В Башкирии при наезде иномарки пострадали пять школьниц Общество, 00:12 Феерия Малкина и Панарина, еще одно достижение Овечкина. Итоги недели НХЛ Спорт, 00:04 В Париже эвакуировали вокзал после обнаружения подозрительного предмета Общество, 00:01 Киев сообщил о прогрессе во время переговоров с Москвой по газу Политика, 29 ноя, 23:54 Два человека скончались после теракта в Лондоне Общество, 29 ноя, 23:49 Если соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 29 ноя, 23:40 Представители Зеленского обратились к Apple из-за Крыма Политика, 29 ноя, 23:28 В США назвали отношения с Россией одной из ключевых тем на саммите НАТО Политика, 29 ноя, 23:25
Общество ,  
0 
Вооруженный мужчина взял в заложники семь человек в баре Рио-де-Жанейро

Неизвестный совершил вооруженное нападение на бар в центре Рио-де-Жанейро и захватил в заложники семь человек. Об этом сообщает местный новостной портал G1 со ссылкой на представителя полиции.

Инцидент произошел около 15:00 по местному времени в районе Руа-ду-Резенда. Нападавший имел при себе огнестрельное оружие и бутылку с зажигательной смесью. Впоследствии трое заложников были отпущены. Последней, кого освободил нападавший, была 64-летняя женщина, которая является владельцем.

В настоящее время сотрудники полиции ведут переговоры с захватчиком.

Ранее в июне 35-летний заключенный французской тюрьмы Конде-сюр-Сарт в департаменте Орн взял в заложники стажера и надзирателя. Отмечалось, что у захватчика, отбывающего наказание за убийство и изнасилование, были выявлены психиатрические расстройства.

Теги: Бразилия, Рио-де-Жанейро, бар, захват в заложники
Материалы по теме
В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники
Общество
В Киргизии мужчина устроил стрельбу в лагере альпинистов и взял заложника
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter