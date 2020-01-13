Во Владивостоке таксист сбил женщину с ребенком

Женщина и ребенок пострадали в результате наезда таксиста во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Информация о ДТП поступила в полицию 12 января около 19:00 по местному времени (12:00 мск). Водитель Toyota Corolla Fielder 1990 года рождения сбил двоих пешеходов, которые пересекали проезжую часть по зебре.

В результате аварии женщина 1983 года рождения получила ушибы, а у ее шестилетний сына прибывшие медики диагностировали сотрясение мозга. Им назначили амбулаторное лечение.

В полиции отметили, что водительский стаж виновника ДТП составлять пять лет, и раньше он не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. После наезда он прошел медицинское освидетельствование, которое не показало наличие алкоголя в крови.

Сам водитель сообщил, что не заметил пешеходов, так как переход не освещается. Судя по опубликованным полицией фотографиям, маму с ребенком сбил таксист.