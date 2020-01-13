В Приморской колонии нашли мертвого заключенного

В расположенной в Спасском районе Приморского края колонии был найден мертвый заключенный. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ ФСИН.

Осужденного без признаков жизни обнаружили в ИК-39. На место прибыли медицинские работники, которые констатировали смерть. Как пояснили в ГУ ФСИН, на теле умершего не было признаков насильственной смерти.

По факту произошедшего проводится проверка. ИК-39 — колония общего режима, расположенная в селе Чкаловское Спасского района Приморья.

В декабре в Брянской области возбудили уголовное дело из-за смерти заключенного. По информации следствия, 8 декабря в в хирургическое отделение центральной горбольницы города Клинцы был доставлен 32-летний мужчина, отбывавший наказание в ИК № 6.

У заключенного диагностировали телесные повреждения, от которых он умер в больнице. По предварительным данным, к смерти мужчины мог быть причастен один из сотрудников исправительного учреждения, который допустил неправомочные действия при этапировании погибшего.