В Брянской области возбудили дело в связи со смертью заключенного

В Брянской области возбудили дело в связи со смертью заключенного

В Брянской области возбуждено уголовное дело из-за смерти заключенного одной из исправительных колоний. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Как говорится в сообщении, дело завели по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть).

По информации следствия, 8 декабря в хирургическое отделение центральной горбольницы города Клинцы, расположенного на западе Брянской области, доставили 32-летнего осужденного из местной исправительной колонии № 6.

У мужчины диагностировали телесные повреждения, в результате которых он в итоге умер.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСИН пишет, что сейчас в колонии проводится проверка. Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что к смерти заключенного может быть причастен сотрудник исправительного учреждения. Портал «Брянские новости» пишет, что сотрудник колонии допустил неправомочные действия при этапировании мужчины.