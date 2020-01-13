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В Ростове ищут пропавших два дня назад детей

Полиция Ростова-на-Дону объявила в розыск двух детей, которые пропали в городе несколько дней назад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Ростовской области.

В полиции рассказали, что им поступило сообщении о принятии мер по розыску двух несовершеннолетних, и сейчас проводится проверка всех обстоятельств произошедшего.

По данным социальных сетей, 14-летняя девочка и ее четырехлетний брат ушли гулять в парк «Соловьиная роща» в Советском районе Ростова-на-Дону два дня назад и до сих пор не вернулись. Сообщение в полицию родственники подали только 12 января, а до этого пытались разыскать детей собственными силами.

В ноябре в Краснодарском крае пропала девочка в хуторе Родниковский. Сообщение об исчезновении поступило 19 ноября, к поискам подключились правоохранительные органы, местные жители и добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Вечером того же дня сотрудник полиции нашел девочку живой в выгребной яме недалеко от Дома культуры. Ребенка госпитализировали с травмами и обморожением. Было возбуждено уголовное дело о факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, п.«в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Теги: Ростов-на-Дону, пропавшие дети, поиск
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