Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме

Пропавшую на Кубани девочку нашли живой в выгребной яме

Девятилетняя жительница хутора Родниковский Краснодарского края, которая пропала 18 ноября, найдена живой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, сообщение об исчезновении ребенка поступило 19 ноября. Была организована доследственная проверка. К поискам девочки подключились правоохранительные органы, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» и местные жители.

В итоге вечером того же дня ребенка обнаружил сотрудник полиции живым в выгребной яме рядом с местным Домом культуры, сообщает СК. Девочку доставили в больницу с обморожением и травмами.

СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, п.«в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Сейчас ведомство изучает условия жизни девочки и дает оценку работе органов опеки и попечительства.

13 ноября в Ставрополье после двухдневных поисков нашли 16-летнюю девушку. Школьница ушла в школу 11 ноября и не вернулась. В лесу был найден ее телефон в полиэтиленовом пакете. Выяснилось, что девушка пряталась в подъезде многоквартирного дома.