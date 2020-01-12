Под Тверью загорелся гостиничный комплекс

В Тверской области произошел пожар в гостиничном комплексе «Конаково Ривер Клаб», сообщает Tverigrad.ru со ссылкой на ГУ МЧС региона.

По предварительным данным, происшествие случилось в главном здании отеля, где загорелась кровля из сруба. Как писало «РИА Новости», площадь пожара составила 20 кв. м.

По данным ТАСС, пожар был ликвидирован к 21:35. С места ЧП эвакуировалось около 50 сотрудников гостиничного комплекса. Отмечается, что постояльцев в отеле не было.

Пострадавших в результате инцидента нет, уточнили в ведомстве. Всего к тушению пожара было привлечено 60 человек и 21 единица спасательной техники.

В начале декабря в подмосковном Одинцово загорелась гостиница «Усадьба Ромашково», огонь удалось ликвидировать спустя только четыре часа. Площадь возгорания составила 1050 кв.м.