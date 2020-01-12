Политика , 12 янв, 21:01
0
Хаджимба фразой «жизнь покажет» ответил на вопрос об участии в выборах
Ушедший в отставку с поста президента Абхазии Рауль Хаджимба затруднился ответить на вопрос, будет ли он участвовать в повторных выборах главы государства. «Жизнь покажет», — сказал он, сообщает «Интерфакс».
Хаджимба ушел в отставку после переговоров с оппозицией и начавшегося митинга у стен государственной дачи, в которой он находился после захвата оппонентами здания администрации президента в Сухуме.
В соответствии с абхазской Конституцией исполнять обязанности президента после отставки Хаджимбы должен глава правительства.