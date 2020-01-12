Уроженка Москвы сообщила о замужестве с убившим журналистку изобретателем

Уроженка Москвы Дженни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, осужденного за убийство журналистки. Об этом она сообщила «РИА Новости». От дальнейших комментариев своего решения девушка отказалась.

Как пишет датский таблоид «B.T.», Курпен и Мадсен поженились 19 декабря прошлого года. Отмечается, что девушка навещала заключенного в тюрьме несколько месяцев.

Издание сообщает, что поступок Курпен стал художественной акцией, которая должна «положить конец феминистскому общепринятому стереотипу о женщинах, контактирующих с мужчинами — убийцами женщин».

В апреле 2018 года суд Копенгагена признал виновным 47-летнего Петера Мадсена в убийстве шведской журналистки Ким Валль и приговорил его к пожизненному сроку. По версии следствия, жертва Мадсена, чтобы подготовить материал о построенной им подлодке «Наутилус», вышла с ним на судне в плавание, после чего пропала. Мадсен заявлял, что она погибла в результате несчастного случая и он похоронил тело в море. Однако позднее полиция нашла расчлененное тело Валль, причем все фрагменты найти не удалось. Сам Медсен отрицал вину в преступлении.