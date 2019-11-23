В Кельне проведут эвакуацию из-за бомбы времен Второй мировой войны

Власти Кельна объявили о планах эвакуировать около 6,5 тыс. человек в связи с обнаруженной английской бомбой времен Второй мировой войны. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Как следует из текста сообщения, бомбу обнаружили в районе Цольшток при проведении строительных работ, ее вес составляет около 500 кг. Территория на расстоянии 500 м от места ее обнаружения была оцеплена. Изначально планировалось, что работы по обезвреживанию бомбы пройдут вечером 22 ноября. Однако поскольку на железнодорожных путях недалеко от места находки стояли порядка 30 вагонов с опасными грузами, в администрации Кельна решили перенести мероприятия на 23 ноября, предварительно убедившись, что вагоны отогнали на безопасную дистанцию.

В июне этого года в Берлине из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны эвакуировали около 3 тыс. человек. Снаряд с неповрежденным детонатором весил 100 кг, он был найден днем недалеко от Александерплац во время строительных работ. Позже снаряд успешно обезвредили.