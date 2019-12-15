В Домодедово сняли с рейса угрожавшего взрывом мужчину

В аэропорту Домодедово задержали пассажира рейса Москва — Краснодар, который сообщил бортпроводнику о взрывчатом веществе в ручной клади. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В сообщении указывается, что сотрудники транспортной полиции поднялись на борт самолета по просьбе командира воздушного судна, после того как мужчина заявил бортпроводнику о взрывчатке в своей ручной клади. Мужчину доставили в дежурную часть. Им оказался уроженец Краснодарского края 1962 года рождения. Взрывчатки и других запрещенных предметов у него не нашли. Мужчину планируют отправить на медицинское освидетельствование, уточнили в пресс-службе. Сейчас правоохранители повторно досматривают самолет и багаж.

Информацию о задержании мужчины из-за сообщений о взрывчатке РБК подтвердили в пресс-службе аэропорта Домодедово. Там уточнили, что при поступлении подобных угроз правила предусматривают выполнение дополнительных процедур безопасности, включая повторный досмотр воздушного судна, багажа, груза и почты.

Источник РБК в транспортных службах ответил, что гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и был доставлен в линейное управление на транспорте аэропорта.