Дворник рассказал подробности инцидента с моделью Пунтус

Обнаруживший, предположительно, выпавшую из окна модель Ксению Пунтус дворник рассказал подробности инцидента, сообщает «МК». По словам мужчины, ночью он обходил территорию и около четырех часов утра увидел девушку, которая не смогла объяснить, что с ней случилось, однако назвала свое имя. Со слов дворника, на Ксении были белая футболка и темно-серые джинсы. Кроме того, она была босиком и не могла членораздельно говорить, однако алкоголем от девушки не пахло. Дворник также выразил сомнение, что модель выпала из окна.

«Мне показалось, что ее выбросили из машины», — сказал он.

Ранее модель Алеся Кафельникова, дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова, прокомментировала падение из окна своей коллеги. «Это правда, мы все в шоке. Ксюша [Пунтус] ничего не помнит», — написала она в Instagram.

Кафельникова добавила, что Пунтус нашли в кустах под окнами квартиры ее парня со сломанными ногами и ребрами. По словам Алеси, Ксения не употребляла наркотиков, поэтому семья уверена, что с ней произошло «что-то не то». Девушка накануне происшествия была на вечеринке. «Она ничего не помнит, кроме своего имени», — заключила модель.

О том, что модель Ксения Пунтус выпала из окна на третьем этаже жилого дома в Москве, стало известно вечером 11 января. По информации телеканала РЕН ТВ, девушка отдыхала со своим парнем, внуком Никиты Михалкова Андреем Баковым, в одном из городских баров. Баков употребил алкоголь, и друзья отвезли пару домой. Молодой человек лег спать, его разбудили уже прибывшие на место происшествия полицейские. По данным Telegram-канала Baza, девушку нашли лежащей на тротуаре около жилого дома, после чего госпитализировали и прооперировали.