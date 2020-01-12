Диетолог перечислила помогающие похудеть продукты

Врач-диетолог Ирина Торопыгина назвала продукты, способствующие похудению, в беседе с порталом E1.ru.

По мнению специалиста, рацион необходимо разбавить фруктами, в том числе ананасами, в которых содержится улучшающий пищеварение и снижающий образование жировой ткани фермент бромелайн.

Кроме того, стоит обратить внимание на грейпфрут, который помогает нормализовать уровень инсулина. Торопыгина подчеркнула, что этот фрукт нужно есть с пленками, где содержится ускоряющее метаболизм вещество нарингин.

Еще один продукт, который стимулирует пищеварительные железы к выработке ферментов и способствует похудению, — имбирь. Диетолог также напомнила о полезных свойствах корицы: она стабилизирует уровень сахара в крови.