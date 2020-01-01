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Диетологи рассказали об опасности переедания в новогоднюю ночь
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Переедание и злоупотребление алкоголем в новогоднюю ночь может привести к нарушению работы пищеварительной системы, гастриту и панкреатиту, рассказала РБК диетолог-эндокринолог «РЖД-Медицина» Светлана Макарова.

«В целом поздний плотный ужин из любых продуктов может нарушить вашу пищеварительную систему. Перегрузки желудочно-кишечного тракта ведут к несварению, что в свою очередь провоцирует гастрит, разнообразные колиты, панкреатит, а Новый год — это, считайте, вообще ночной ужин», — объяснила специалист.

Чтобы этого избежать, 31 декабря нельзя пропускать завтрак и обед, причем лучше выбрать низкокалорийные салаты, нежирные мясо и рыбу, уточнила врач.

«В саму новогоднюю ночь старайтесь есть маленькими порциями, тщательно пережевывая каждый кусочек пищи, иначе после праздника вы рискуете выйти из-за стола с растянутым желудком и тяжестью в животе. Рекомендую отказаться от майонеза и заменить его другими заправками, ведь майонез очень негативно сказывается на состоянии пищеварительной системы», — подчеркнула Макарова.

Также диетолог рекомендовала ограничить алкоголь, газированные напитки и пакетированные соки — они вредны не только для пищеварительной системы, но и для липидного и холестеринового баланса.

«В начале ужина лучше себя обмануть — выпить стакан воды, съесть листовой салат, овощи, фрукты, чтобы заполнить желудок. Не нужно сразу набрасываться на оливье, ветчину, пельмени. Соблюдайте умеренность во всем. Попробуйте всего понемножку, кладите блюда на маленькую тарелку», — советует главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

А после новогодней ночи стоит устроить разгрузочный день — кефирный, йогуртовый или яблочный, заключил диетолог.

Теги: новости РБК, диета, Новый год
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