Диетологи рассказали об опасности переедания в новогоднюю ночь

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Переедание и злоупотребление алкоголем в новогоднюю ночь может привести к нарушению работы пищеварительной системы, гастриту и панкреатиту, рассказала РБК диетолог-эндокринолог «РЖД-Медицина» Светлана Макарова.

«В целом поздний плотный ужин из любых продуктов может нарушить вашу пищеварительную систему. Перегрузки желудочно-кишечного тракта ведут к несварению, что в свою очередь провоцирует гастрит, разнообразные колиты, панкреатит, а Новый год — это, считайте, вообще ночной ужин», — объяснила специалист.

Чтобы этого избежать, 31 декабря нельзя пропускать завтрак и обед, причем лучше выбрать низкокалорийные салаты, нежирные мясо и рыбу, уточнила врач.

«В саму новогоднюю ночь старайтесь есть маленькими порциями, тщательно пережевывая каждый кусочек пищи, иначе после праздника вы рискуете выйти из-за стола с растянутым желудком и тяжестью в животе. Рекомендую отказаться от майонеза и заменить его другими заправками, ведь майонез очень негативно сказывается на состоянии пищеварительной системы», — подчеркнула Макарова.

Также диетолог рекомендовала ограничить алкоголь, газированные напитки и пакетированные соки — они вредны не только для пищеварительной системы, но и для липидного и холестеринового баланса.