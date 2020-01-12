Врачи сообщили о состоянии пострадавших в ДТП под Рязанью

Пять из восьми пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заведующего территориальным центром медицины катастроф Сергея Кузьминова.

«Семеро пациентов в Шацкой ЦРБ, один — в Сасовской. Пять тяжелых, трое — в состоянии средней тяжести», — рассказал он, добавив, что детей среди пострадавших нет.

По словам Кузьминова, двум пострадавшим уже провели операцию — у одного из них был разрыв кишечника, у второго — забрюшинная гематома. Еще у трех пострадавших — тяжелые черепно-мозговые травмы.

Ранее сообщалось о столкновении в Шацком районе Рязанской области микроавтобуса с легковым автомобилем, в результате которого погибли три человека, еще восемь пострадали.