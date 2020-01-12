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Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера в большинстве случаев проявляется в силу генетической предрасположенности, однако исследования показали, что изменение образа жизни может снизить риск развития этого заболевания, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, физическая активность снижает риск развития болезни Альцгеймера на 50%, а также замедляет ухудшение состояние у людей с первыми симптомами заболевания. Занятия спортом могут защитить также и от других видов деменции: благодаря ним в мозгу поддерживаются старые нейронные связи и создаются новые, а также увеличивается количество нейромедиаторов, защищающих его. Кроме того, физическая активность поможет пожилым людям снизить уровень стресса и избежать проблем со сном, что также важно при профилактике болезни Альцгеймера, добавили эксперты.

По данным Всемирной организации здравоохранения, люди старше 65 лет должны выполнять упражнения не менее 2,5 часа в неделю, их также можно заменить 75 минутами аэробики. Каждое занятие при этом должно длиться не менее десяти минут, но заниматься спортом стоит с учетом состояния здоровья, отметили в ведомстве. Помимо этого, в качестве профилактики эксперты назвали социальную активность и регулярную умственную деятельность.

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Изменив образ жизни, можно предотвратить один из трех случаев болезни Альцгеймера, сообщили эксперты Роспотребнадзора. По их информации, данным необратимым прогрессирующим расстройством головного мозга страдают около 48 млн жителей по всему миру, и оно в 60–70% приводит к развитию деменции, особенно у людей старше 65 лет. Если больной не лечится или не занимается профилактикой, он теряет способность выполнять даже самые легкие задачи, добавили в ведомстве.

Ранее медики назвали признаки развития Альцгеймера. У больного помимо нарушений памяти может ухудшиться зрение, он может начать терять ориентацию в пространстве и сталкиваться с трудностями с логическим мышлением и принятием решений.

Теги: болезнь Альцгеймера, Роспотребнадзор, рекомендации
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