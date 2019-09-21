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Медики назвали признаки развития Альцгеймера

Признаками начала болезни Альцгеймера кроме нарушения памяти могут быть ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением и принятием решений. Об этом сообщили в Национальном институте старения США (National Institute on Aging), передают «РИА Новости».

Эксперты отметили, что нет однозначного способа диагностировать у себя или близких болезнь Альцгеймера. По словам медиков, болезнь поначалу проявляется у каждого человека индивидуально. Так, проблемы с памятью могут оказаться легким когнитивным расстройством, которое может и не привести к болезни Альцгеймера.

В Институте старения отметили, что в группе риска заболевания по-прежнему находятся пожилые люди. По данным американских исследователей, сейчас около трети людей старше 85 лет могут иметь болезнь Альцгеймера, а в Соединенных Штатах заболевание выявлено у 5,5 млн человек старше 65 лет.

В исследовании отмечается, что в настоящее время нет подтверждений тому, что занятия спортом помогают предотвратить связанные с заболеванием деменцию и потерю памяти. Однако медики добавили, что физическая активность положительно влияет на здоровье, позволяя сохранить в старости мобильность и снизить риск развития хронических заболеваний.

Ранее научный журнал The Lancet опубликовал исследование, которое сравнивает скорость старения жителей разных стран по ряду заболеваний, которые обычно проявляются с возрастом. Проанализировав данные с 1990 по 2017 год, ученые установили «средний возраст старения», к которому у землян обычно накапливается несколько старческих болезней, — 65 лет. Россию ученые отнесли к числу стран, чье население стареет быстрее, чем в среднем по миру: характерный для преклонного возраста набор болезней у жителей нашей страны обычно есть уже к 59 годам. Это 160-е место среди 192 стран, изученных авторами исследования.

Теги: болезнь Альцгеймера
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