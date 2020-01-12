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Общество ,  
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В Кузбассе произошли два землетрясения

В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 2,5, говорится в сообщении Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

По ее данным, подземные толчки были зафиксированы в воскресенье, 12 января, в 00:41 по Гринвичу (03:41 мск). Эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Прокопьевска. Информации о возможных разрушениях, пострадавших и жертвах не поступало.

Это уже второе землетрясение в Кузбассе за день: ранее сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,9 в 00:20 мск, сообщил со ссылкой на данные геофизической службы «Интерфакс». Эпицентр стихийного бедствия тогда находился на северной окраине поселка Краснобродский.

Как сообщили представители Алтае-Саянского филиала РАН, причиной землетрясений в Кузбассе могут быть интенсивные горные работы.

В августе 2019 года в Кузбассе после небольшого землетрясения из шахты «Таштагольская» эвакуировали более 150 горняков. В результате стихийного бедствия никто не пострадал.

Теги: Кузбасс, землетрясение
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