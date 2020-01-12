СК начал проверку после хлопка на заводе под Белгородом

Следователи начали проверку после хлопка пылевоздушной смеси в здании комбикормового завода в Белгородской области, говорится в сообщении регионального управления СК.

По данным ведомства, в результате происшествия пострадали пятеро рабочих, один из которых отказался от госпитализации.

Ранее МЧС сообщило о хлопке в производственном цехе по переработке зерна в муку в селе Беленькое. Он выбил стекла в здании, но несущие конструкции остались целыми. В цеху также произошел пожар на площади 20 кв. м. В его тушении участвовали 39 человек и 14 единиц техники.