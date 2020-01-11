Пять человек пострадали при хлопке на заводе в Белгородской области

В Белгородской области в здании комбикормового завода произошел хлопок пылевоздушной смеси, в результате пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе МЧС, передает ТАСС.

Хлопок произошел в 21:49 мск в семиэтажном здании по переработке зерна в муку на заводе в селе Беленькое. Пострадавших доставили в больницы. По предварительным данным, несущие конструкции здания целы, но хлопком выбило стекла.

Единая районная дежурно-диспетчерская служба сообщает о четырех пострадавших.

Как сообщается на сайте регионального главка МЧС, после взрыва в здании начался пожар, который ликвидировали к 22:26. В тушении участвовали 39 человек и 14 единиц техники.

В ноябре 2019 года при взрыве на пивоваренном заводе в Пятигорске погибли два человека. Причиной происшествия стало нарушение технологического процесса, после чего в здании начался пожар, охвативший 20 кв. м.