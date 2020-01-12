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Общество ,  
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У берегов Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами

В Эгейском море у берегов Турции затонула лодка с беженцами, погибли по меньшей мере 11 человек, в том числе восемь детей, сообщили телеканал NTV и агентство Anadolu.

По их данным, лодка затонула у берегов района Чешме. Местная полиция прибыла на помощь после того, как ей сообщили о доносившихся с места происшествия криках. Всего в лодке находились 19 человек, восемь из них береговой охране удалось спасти.

В конце 2019 года на озере в Турции затонула лодка, перевозившая нелегальных мигрантов. В результате происшествия тогда погибли пять человек, еще двое скончались в больнице, 64 мигранта удалось спасти.

Теги: Турция, мигранты, лодка
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