На озере в Турции перевернулась лодка с 70 нелегальными мигрантами

На озере в Турции перевернулась лодка с 70 нелегальными мигрантами

Лодка, перевозившая нелегальных мигрантов из Пакистана, Бангладеш и Афганистана, затонула на озере Ван, расположенном на востоке Турции. Об этом сообщает агентство Anadolu и портал Konhaber со ссылкой на официальное заявление губернатора провинции Битлис.

Отмечается, что судно перевернулось около 02:30 ночи по местному времени (совпадает с московским) в районе озера Ван между деревнями Эрикбайи и Каршияка.

В результате погибли семь человек: пятеро были найдены мертвыми на месте происшествия, еще двое скончались в больнице. Еще 64 мигранта были спасены. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

Озеро Ван находится недалеко от границы с Ираном, откуда мигранты регулярно пересекают территорию Турции, направляясь на запад в сторону Европы, передает Reuters.