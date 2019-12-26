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На озере в Турции перевернулась лодка с 70 нелегальными мигрантами

Лодка, перевозившая нелегальных мигрантов из Пакистана, Бангладеш и Афганистана, затонула на озере Ван, расположенном на востоке Турции. Об этом сообщает агентство Anadolu и портал Konhaber со ссылкой на официальное заявление губернатора провинции Битлис. 

Отмечается, что судно перевернулось около 02:30 ночи по местному времени (совпадает с московским) в районе озера Ван между деревнями Эрикбайи и Каршияка.  

В результате погибли семь человек: пятеро были найдены мертвыми на месте происшествия, еще двое скончались в больнице. Еще 64 мигранта были спасены. На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

Озеро Ван находится недалеко от границы с Ираном, откуда мигранты регулярно пересекают территорию Турции, направляясь на запад в сторону Европы, передает Reuters.  

В июле при крушении лодки с нелегальными мигрантами из Ливии у берегов Туниса погибли 82 человека. Тогда местным рыбакам удалось спасти с судна четырех человек, один из них впоследствии скончался в больнице. Всего на борту было 86 человек.   

Теги: Турция, нелегальные мигранты
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