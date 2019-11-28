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При взрыве на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
Фото: ГУ МЧС по Ставропольскому краю

В результате взрыва и последовавшего за ним возгорания на пивоварне в Пятигорске погибли два человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы ГУ МЧС по Ставропольскому краю Олега Дегтярева.

Как сообщается на сайте главка, ЧП случилось на территории частной пивоваренной компании ООО «БП «Сюрприз». По данным спасателей, при нарушении технологического процесса произошел взрыв, а затем пожар на площади 20 кв. м.

Пожар потушили, причины произошедшего выясняются.

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У пивоваренного завода «Балтика» в Петербурге произошел взрыв

В середине ноября взрыв произошел рядом с пивоваренным заводом «Балтика» в Петербурге. Прорвался магистральный паропровод, в результате здание было незначительно повреждено обломками асфальта. Пострадали два человека.

Теги: Пятигорск, взрыв, пиво
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