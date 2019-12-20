В Приволжске брат и сестра провалились под лед на реке Шача

В Приволжске брат и сестра провалились под лед на реке Шача

В Ивановской области брат и сестра провалились под лед на реке Шача и погибли. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального управления Следственного комитета.

Это произошло вечером 19 декабря. 18-летняя девушка забрала семилетнего брата из спортивной секции, после чего они решили перейти реку Шачу по льду, чтобы сократить дорогу домой. «Лед не выдержал веса детей: сестра с братом провалились в воду и утонули», — сообщает СК.

Ведомство организовало проверку, чтобы установить обстоятельства происшествия.

В начале декабря два семилетних мальчика провалились под лед на реке Цуцкан в Волгоградской области. Детей из воды вытащил местный рыбак, однако один из них погиб несмотря на оказанную помощь, второго госпитализировали в тяжелом состоянии.