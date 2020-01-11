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Три человека погибли в аварии с автобусом в Орловской области

Три человека погибли, еще шесть пострадали при аварии с легковым автомобилем и микроавтобусом в Орловской области. Об этом РБК сообщили в региональном управлении МВД.

В сообщении говорится, что столкновение произошло в 10:45 по местному времени (совпадает с московским) на 400-м километре автодороги «Крым». По предварительным данным, из-за снегопада водитель автобуса Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Megane.

Из-за столкновения погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Кроме того, один человек погиб в автобусе. Остальные, включая водителя, получили ранения разной степени тяжести. Всего в салоне автобуса находились семь пассажиров. Их госпитализировали.

В МВД сообщили, что сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают причины произошедшего.

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Теги: дтп, авария, Орел, новости РБК
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