В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода

В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.

Авария произошла около 18:00, 37-летний водитель на Kia Rio сбил двух пешеходов, мужчину и женщину, переходивших дорогу по зебре. Первый пострадавший скончался на месте, вторую госпитализировали.

В конце декабря в центре Петербурга Mercedes вылетел с проезжей части на автобусную остановку, где сбил двух пешеходов. ДТП произошло на улице Миллионная около дома № 1. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением. Среди пострадавших — две женщины 1950 и 1947 годов рождения. Их обеих госпитализировали.