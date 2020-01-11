Трамп заявил о необходимости наладить диалог с Россией

Президент США Дональд Трамп поддержал налаживание отношений с Россией, в том числе в торговле. Об этом он заявил в интервью Fox News.

Трамп отметил, что Вашингтон может возобновить отношения с Москвой после того, как в США завершилось расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, по итогам которого доказательств связей предвыборного штаба Трампа с Россией выявить не удалось.

«Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией», — сказал Трамп. По его словам, на расследование связей с Россий потратили «45 миллионов долларов и не нашли ничего».

Расследованием о вмешательстве России в выборы США с 2016 года занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. В апреле текущего года Минюст США опубликовал результаты разбирательства. Связи Трампа с Россией доказать не удалось.