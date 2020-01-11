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Трамп назвал смешным позднее решение Пелоси о передаче дела об импичменте

Президент США Дональд Трамп назвал смешным запоздалое решение спикера палаты представителей Ненси Пелоси передать статьи об импичменте в сенат. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Я думаю, что это смешно», — сказал Трамп. «Она должна была отправить их давным-давно. Это просто умаляет процесс».

По его словам, Пелоси войдет в историю как наименее успешный спикер палаты в американской истории. «Она ничего не сделала», — добавил он.

Ранее Пелоси сообщила, что намерена передать в сенат обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа на следующей неделе. В заявлении спикера говорится, что она обратилась к главе судебного комитета с просьбой о подготовке резолюции по назначению обвинителей по делу Трампа.

Палата представителей проголосовала за импичмент Дональда Трампа
Политика

19 декабря Палата представителей конгресса США проголосовала за объявление действующему президенту импичмента по двум статьям. Нижняя палата парламента должна была передать это дело для рассмотрения в сенат, где большинство составляют республиканцы, для завершения процедуры. Дональд Трамп назвал объявленный импичмент попыткой расплатиться с ним за неудачу демократов на президентских выборах в 2016 году и призывал не затягивать с передачей дела в верхнюю палату.
 

Теги: Дональд Трамп, сенат, демократы, импичмент
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