Трамп назвал смешным позднее решение Пелоси о передаче дела об импичменте

Президент США Дональд Трамп назвал смешным запоздалое решение спикера палаты представителей Ненси Пелоси передать статьи об импичменте в сенат. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Я думаю, что это смешно», — сказал Трамп. «Она должна была отправить их давным-давно. Это просто умаляет процесс».

По его словам, Пелоси войдет в историю как наименее успешный спикер палаты в американской истории. «Она ничего не сделала», — добавил он.

Ранее Пелоси сообщила, что намерена передать в сенат обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа на следующей неделе. В заявлении спикера говорится, что она обратилась к главе судебного комитета с просьбой о подготовке резолюции по назначению обвинителей по делу Трампа.