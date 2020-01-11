МИД Канады уточнил число погибших граждан при крушении Boeing в Иране

Число погибших граждан Канады в авиакатастрофе Boeing 737 в Иране сократилось до 57. Об этом заявил глава МИД страны Франсуа-Филипп Шампань, передает BBC.

Изначально сообщалось о 63 погибших канадцев. Отмечается, что для многих из этих граждан рейс PS752 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» являлся стыковочным, и по прибытию из Ирана в Киев, они должны были вылететь в Торонто.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с заявлением. в котором, ссылаясь на сведения из разведданных, обвинил Иран в непреднамеренном попадании по самолету ракетой класса «земля — воздух». Трюдо добавил, что информация о том, что самолет был сбит, «станет еще одним шоком для семей, которые уже скорбят перед лицом этой невероятной трагедии».

Утром 8 января самолет украинских авиалиний потерпел крушение спустя некоторое время после взлета из аэропорта Тегерана. Всего на борта находилось 176 пассажиров, девять из которых были членами экипажа. В результате падения все скончались. Тегеран сообщил, что авиакатастрофа была вызвана «техническими неполадками» с двигателем лайнера. Однако ряд европейских стран, в том числе и Украина, не исключают версию ракетного удара по самолету. В Иране этот сценарий опровергают.

