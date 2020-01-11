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В США суд приговорил к 100 годам заключения убийцу 18-летнего россиянина

Суд округа Монтгомери США приговорил к ста годам тюрьмы Роджера Гарсию, признанного виновным в убийстве 18-летнего гражданина России и США Артема Зиберова и его 17-летнего одноклассника Шади Ади Наджара в июне 2017 года. Об этом сообщает The Washington Post.

Гарсия стал четвертым и последним обвиняемым по делу об убийстве подростков. Через 50 лет он сможет подать прошение на освобождение. Другие участники преступления Эдгар Гарсиа Гаона, Рони Александер Галисиа, Хосе Каналес Янес были приговорены к пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение.

По версии обвинения, четверо осужденных организовали 5 июня 2017 года нападение на Зиберова и Наджара, чтобы отомстить за ранее совершенное Наджаром ограбление. Злоумышленники обманом выманили подростков в безлюдное место Монтгомери и расстреляли их. Жертвы были найдены в припаркованном автомобиле с более 20 пулевыми ранениями. Инцидент произошел накануне выпускного вечера Зиберова из средней школы.

 

Теги: США, правосудие, убийство
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