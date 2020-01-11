В Индии при столкновении автобуса с грузовиком погибли десятки людей

В Индии при столкновении с грузовиком загорелся автобус, в результате чего погибли не менее 20 человек. Об этом сообщает The India Times со ссылкой на полицию.

Авария произошла на участке дороги шоссе Дели-Канпур, когда автобус направлялся из Каннауй в Джайпур. Отмечается, что грузовая машина перевозила легковоспламеняющиеся материалы.

Издание пишет, что в автобусе находилось около 70 пассажиров, поэтому число погибших может вырасти.

India Today сообщает, что из-за смертельных ожогов скончались 20 человек и еще 21 пострадавших было госпитализировано. По данным главы округа, автобус перевозил 43 пассажиров. Также говорится, что несколько человек не смогли выбраться из транспорта, после того как он был охвачен огнем. Их состояние спасатели смогут оценить, как только пожар будет потушен.

10 января в Пермском крае столкнулись грузовая фура, четыре автомобиля и пассажирский автобус, перевозивший подростковую спортивную команду. По предварительным данным, из-за ДТП пострадали 10 человек, из них четеро — дети.

