В Подмосковье неизвестные застрелили из пистолета мужчину

В Подмосковье мужчина был застрелен неизвестными, от полученных травм он скончался в больнице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по области.

По словам представителей правоохранительных органов, инцидент произошел в подмосковной Кубинке. Злоумышленник стрелял из гражданского оружия, отметили в ведомстве. В настоящий момент устанавливается личность подозреваемого.

Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что неизвестный выстрелил в живот мужчине из боевого пистолета и скрылся на автомобиле Mazda.

22 декабря в Дальнегорске Приморского края произошла стрельба возле ресторана, в результате которой пострадали четыре человека. По данным полиции, между мужчинами произошла ссора, и один из них несколько раз выстрелил из ружья.



