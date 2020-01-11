Госдеп оценил экономические потери Ирана из-за санкций США

Доходы Ирана при администрации президента США Дональда Трампа сократились на 80%. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во время брифинга, запись которого опубликована в Twitter Госдепа.

По его словам, Иран не может получить доступ почти к 90% резервов иностранной валюты.

10 января Вашингтон объявил о вводе санкций против Ирана, которые коснутся добывающего сектора экономики, строительства, производства металла и текстиля. Как заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, ограничительны меры приняты в качестве ответа на ракетный удар Ирана по американским базам и «силам союзников». Под ограничения попали 17 металлургических и горнодобывающих компаний, а также несколько структур, зарегистрированных в Китае и на Сейшельских островах.Также были введены индивидуальные санкции против иранских чиновников, причастных к атакам.

Ранее в ночь на 8 января Иран подверг ракетному обстрелу американские военные базы в Ираке из-за убийства американскими военными командующего спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.