Курс доллара опустился ниже 61 руб.

Курс доллара по расчетам на завтра опустился ниже 61 руб., следует из данных Московской биржи. Это минимальное значение с мая 2018 года.

На минимуме курс доллара достиг отметки 60,8775 руб., снизившись на 41 коп. Курс евро опустился на 39 коп. и составил 67,65 руб.

Ранее эксперты Промсвязьбанка спрогнозировали рост курса рубля к доллару в первом полугодии. Это может произойти из-за сезонно сильного счета текущих операций — разницы между экспортом и импортом. К середине второго квартала курс американской валюты может упасть к нижней границе диапазона — 60–62 руб., однако в целом среднегодовой курс доллара составит 64–65 руб., сообщили они.

