Официальный курс евро упал более чем на 1,3 руб.

Официальный курс евро упал более чем на 1,3 руб.

ЦБ впервые в 2020 году изменил официальные курсы доллара и евро, подтвердив значительное укрепления рубля

Фото: Александр Кадников / ТАСС

Устанавливаемый Банком России официальный курс евро к рублю с 10 января составит 68,0555 руб./€. Это на 1,3222 руб. ниже уровня, на котором официальный курс евро был зафиксирован ЦБ в последний день предыдущего года.

Одновременно с этим курс доллара США снизился на 67,17 коп. — с 61,9057 руб. до 61,234 руб.

Решение ЦБ отражает укрепление рубля в ходе торгов валютой на Московской бирже в первые дни 2020 года. 30 декабря 2019 года торги евро закрылись на отметке 69,465 руб., а уже 8 января курс единой европейской валюты опустился ниже 68 руб.

Схожую динамику демонстрирует и курс доллара. 30 декабря торги закрылись на отметке 61,985 руб., а 8 января курс доллара снижался до 61,08 руб.