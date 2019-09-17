В Барнауле загорелся аттракцион в развлекательном парке

В развлекательном парке Барнаула загорелся аттракцион «Дракончики», сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

По данным регионального ведомства, информация о возгорании в парке «Арлекино» поступила в 12:46 (8:46 мск), площадь пожара достигла 10 кв. м. На момент возникновения пожара в развлекательном парке не было посетителей. В результате инцидента пострадавших нет. Ликвидировать огонь и его последствия удалось спустя восемь минут.

Как пишет местное агентство «Банкфакс», предварительной причиной пожара спасатели назвали нарушения правил монтажа электрооборудования.