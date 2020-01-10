В Белоруссии братьев приговорили к смертной казни за убийство учительницы

В Белоруссии суд приговорил двух братьев 19 и 20 лет, обвиняемых в убийстве своей бывшей учительницы, к смертной казни, передает газета «Беларусь сегодня».

По данным следствия, 10 апреля 2019 года в городе Черикове они нанесли женщине около 140 ножевых ранений и подожгли ее дом, чтобы скрыть следы преступления. В ходе обыска у них дома нашли компьютер погибшей, помимо него они украли и продукты питания.

Нападение произошло после того, как учительница-дефектолог сообщила органам соцзащиты, что сестра ее бывших учеников не выполняет родительские обязанности по воспитанию детей, и семью поставили на учет.

Это первый смертный приговор, вынесенный в Белоруссии в 2020 году. Решение суда неокончательное и может быть обжаловано в течение десяти дней.

Белоруссия — единственная страна в СНГ и Европе, в которой действует смертная казнь. Ее назначают за особо тяжкие преступления в качестве исключительной меры наказания. По данным Amnesty International, в 2018 году в стране к ней приговорили по меньшей мере четырех человек. В июле 2019 года в Белоруссии суд вынес смертный приговор убийце сестер-пенсионерок. Сейчас он ожидает расстрела.