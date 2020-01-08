РЕН ТВ сообщил об избиении сына Жванецкого в Москве

Сына сатирика Михаила Жванецкого, Дмитрия, избили у ресторана на западе Москвы, сообщает телеканал РЕН ТВ. Он также опубликовал аудиозапись разговора с, как утверждается, Жванецким-младшим.

По информации телеканала, инцидент произошел у ресторана «Цыцыла». По словам собеседника телеканала, он вместе с приятелем вступился за девушку, что привело к конфликту. После инцидента Жванецкий обратился к врачам из-за открытой раны губы и полости рта, сообщает телеканал.

По данным Telegram-канала Mash, травмы также получил находившийся с Жванецким приятель Филипп Гинзбург. У него гематомы головы и перелом носа, говорится в сообщении.

Михаил Жванецкий не ответил на звонки РБК. Его помощник заявил, что ему ничего не известно об инциденте с участием Дмитрия Жванецкого. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что им не поступала такая информация.

Дмитрий Жванецкий родился в 1995 году.